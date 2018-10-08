08.10.2018 12:49

Смерть замученого малыша: дебаты на суде над родителями-извергами

В Октябрьском районном суде Харькова состоялись судебные прения по обвинению родителей в истязании 3-летнего малыша, что привело к смерти ребенка.

Как сообщает Прокуратура, ее предсьтавитель в суде требует сурового наказания для родителей, до смерти замучили 3-летнего сына



31-летнему отцу инкриминируется пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



27-летней матери - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



Прокурор в судебном заседании настаивал на назначении обвиняемым наиболее строгого, согласно санкции статьи, наказание - по 10 лет лишения свободы каждому.



Напомним, 3-летний мальчик умер от голода и пыток в сентябре 2017 года.



Досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Это происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство.



После очередного избиения в августе 2017 у мальчика была сломана нога. За несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать его. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ела. Затем малыш впал в кому.



Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 ребенка в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года.



Сейчас по требованию прокуратуры отец находится под стражей. Мать - под домашним арестом, поскольку на момент избрания меры пресечения женщина была беременна.



У погибшего мальчика остался также старший брат. Сейчас идет судебное разбирательство о лишении женщины родительских прав.



Объявления судебного приговора планируется на 9 октября.



В августе 2018 прокуратура также направила в суд обвинительный акт в отношении директора центра соцслужб, подозреваемого в халатности, приведшей к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



По данным следствия, проверку по заявлению дяди погибшего мальчика, посадовиця организовала только «на бумаге». Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, какая информация о насилии в семье возразила.



За халатное отношение к своим обязанностям, что привело к трагедии, 48-летней женщине грозит до 5 лет лишения свободы.