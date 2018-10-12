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12.10.2018  19:19   

Стрельба и драка под Харьковом: рейдерский счет - 15 за решеткой : 8 еще надеются выбраться

Суд оставил без изменений жалобы нападавших на элеватор, а оставшимся вынесут вердикт после праздника.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает NR,  ссылаясь на пресс-службу Харьковского апелляционного суда, под стражей оставлены 14 подозреваемых в захвате элеватора в Занках, а также экс-руководителя "Схидного корпуса" Олега Ширяева.

Что касается оставшихся ходатайств, пять из них служители Фемиды рассмотрят 18 октября, еще три - 22 октября.

Напомним, в результате стычек на элеваторе в Змиевском районе пострадали семь человек, в том числе - один правоохранитель. Полиции пришлось привлечь КОРД, а также батальоны специального назначения, чтобы убедить рейдеров сложить оружие. В итоге в местный отдел полиции были доставлены больше 50 человек. Позже 22 из них были арестованы без права внесения залога в рамках открытого по статье "хулиганство" уголовного производства. Ширяеву, который также отправился в СИЗО, силовики дополнительно инкриминировали участие в беспорядках и умышленное уничтожение имущества сотрудника правоохранительного органа путем поджога.

Источник:   NR
 Тэги:  стрельба, массовая драка, харьков, занки, элеватор, суд, апелляции
 
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