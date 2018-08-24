День Независимости в Харькове: программа

Возложение цветов, рыцарский турнир и концерт на воде – 24 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины.
Праздничная программа дня начнется с торжественного возложения цветов к Монументу Независимости Украины на площади Конституции. Начало – в 10:00.
В 11.00 в сквере на площади Свободы начнется рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины».
С 12.00 до 23.00 гостей парка Горького ждет праздничная программа «С Днем рождения, Украина!». На Главной сцене выступят лучшие танцоры харьковских школ сальсы. Зажигательное шоу презентует участник проекта «Голос» Антонио Гомез Круз и Remol’s Cover band. С праздником всех гостей парка поздравит украинский певец Артем Пивоваров, после концерта которого начнется дискотека современной украинской электронной музыки. А 25 августа парк Горького отмечает свое шестилетие. Свои яркие шоу представят цирковая студия «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», иллюзионист Дмитрий Мосин. В 18.00 на сцену выйдут музыканты украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort».
В 19:00 в сквере «Стрелка» пройдет праздничный концерт на сцене на воде. На водной сцене сквера выступят музыканты из городов Цзинань (Китай), Газиантеп (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цинциннати (США). К слову, 25-26 августа там пройдет финал конкурса «Город талантов».
Кроме того, на боковой аллее парка работает фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».
На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города».
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: