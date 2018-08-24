24.08.2018 09:39

День Независимости в Харькове: программа

Возложение цветов, рыцарский турнир и концерт на воде – 24 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины.



// Городской Дозор

Праздничная программа дня начнется с торжественного возложения цветов к Монументу Независимости Украины на площади Конституции. Начало – в 10:00.



В 11.00 в сквере на площади Свободы начнется рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины».



С 12.00 до 23.00 гостей парка Горького ждет праздничная программа «С Днем рождения, Украина!». На Главной сцене выступят лучшие танцоры харьковских школ сальсы. Зажигательное шоу презентует участник проекта «Голос» Антонио Гомез Круз и Remol’s Cover band. С праздником всех гостей парка поздравит украинский певец Артем Пивоваров, после концерта которого начнется дискотека современной украинской электронной музыки. А 25 августа парк Горького отмечает свое шестилетие. Свои яркие шоу представят цирковая студия «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», иллюзионист Дмитрий Мосин. В 18.00 на сцену выйдут музыканты украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort».



В 19:00 в сквере «Стрелка» пройдет праздничный концерт на сцене на воде. На водной сцене сквера выступят музыканты из городов Цзинань (Китай), Газиантеп (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цинциннати (США). К слову, 25-26 августа там пройдет финал конкурса «Город талантов».

Кроме того, на боковой аллее парка работает фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».

На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города».