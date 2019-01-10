10.01.2019 18:18
Отец убитой турецкой студентки признался, что доверяет Харькову и вновь отправил бы сюда учиться своих детей (ФОТО)
Об этом перед отправкой самолета с телами девушек сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.
//gx.net.ua
Как сообщает
Город Х, тела 20-летних студенток из Турции которые погибли 31 декабря в съемной квартире в Харькове, отправили на родину.
Сегодня утром, 10 января, авиалайнер «Харьков-Стамбул» отправился на родину с двумя гробами на борту.
Тела Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей сопровождали их ближайшие родственники.
Как пишут турецкие СМИ, предполагается, что из Стамбула тела студенток переправят в их родные города – Хатай и Измир.
Как отметил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, «основная версия полиции – убийство на почве ревности. Родители Букет говорили, что дочь встречалась раньше с этим парнем. А когда расстались, тот начал ее преследовать, ревновал, пытался выяснять отношения. Вторая девушка, Зейнеп, стала случайной свидетельницей, ее нашли у входной двери, она была в верхней одежде. Мы помогли семьям погибших, чем смогли, они очень благодарны за это. При этом отец Зейнеп, признался, что доверяет Харькову и харьковчанам, и если бы у него были еще дети, то без колебаний отправил бы их учиться в Харьков, несмотря на то, что произошло».
Напомним, что турок жестоко расправился
в Харькове с двумя своими землячками-студентками. Тела девушек нашли в запертой квартире.
Впоследствии харьковская полиция установил
а вероятную причастность
к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Турции, который был объявлен в розыск
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Как выяснили правоохранители, подозреваемый бежал в Стамбул. Благодаря оперативным действиям украинской и турецкой полиции злоумышленник был задержан
и вину свою признал
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