10.01.2019 18:18

Отец убитой турецкой студентки признался, что доверяет Харькову и вновь отправил бы сюда учиться своих детей (ФОТО)

Об этом перед отправкой самолета с телами девушек сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.



//gx.net.ua

Как сообщает Город Х, тела 20-летних студенток из Турции которые погибли 31 декабря в съемной квартире в Харькове, отправили на родину.

Сегодня утром, 10 января, авиалайнер «Харьков-Стамбул» отправился на родину с двумя гробами на борту.

Тела Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей сопровождали их ближайшие родственники.

Как пишут турецкие СМИ, предполагается, что из Стамбула тела студенток переправят в их родные города – Хатай и Измир.

Как отметил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, «основная версия полиции – убийство на почве ревности. Родители Букет говорили, что дочь встречалась раньше с этим парнем. А когда расстались, тот начал ее преследовать, ревновал, пытался выяснять отношения. Вторая девушка, Зейнеп, стала случайной свидетельницей, ее нашли у входной двери, она была в верхней одежде. Мы помогли семьям погибших, чем смогли, они очень благодарны за это. При этом отец Зейнеп, признался, что доверяет Харькову и харьковчанам, и если бы у него были еще дети, то без колебаний отправил бы их учиться в Харьков, несмотря на то, что произошло».