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07.04.2019  16:21   

300 возгораний за неделю: пожарные призывают людей быть в адеквате

С первых теплых деньков начался сезон, во время которого люди целыми площадями сжигают траву, а заодно, случайно, свои и не только пристройки, дома, леса, а нередко, и себя самих.


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Начался теплые деньки.  А с ними и одна из наиболее опасных хозяйственных "забав" людей - сжигать сухостой.

Но огонь, возникающий при этом, как правило, они не в состоянии контролировать, что приводит к многочисленным печальным последствиям. В результате один за дргим следуют случаи  поджога имущества из-за горящей травы: домов, пристроек, гаражей, лесов, полей.

Но главное - охваченные огнем или задыхаясь, особенно, пожилые люди, становятся жертвами своих же действий

Поэтому ГУ ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары!

В таких условиях огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар.
 
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение, умноженное на опасные для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям. И то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор — можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
 
Только с начала месяца имеется более 300 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах! 
 
Поэтому, учитывая  угрозу этих возгораний, особенно во время повышения температурных показателей, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.
 
Категорически запрещается:
 
создавать свалки и сжигать отходы;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
позволять детям играть со спичками и зажигалками.
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру «101».
 
Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожары, возгорания, харьков
 
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