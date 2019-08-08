Убийство солдата под Харьковом: дело передано в суд (ВИДЕО)
Прокуратура области направила в суд обвинительный акт по 3-м подозреваемым и заказчице умышленного убийства.
Прокуратура передала в суд производство по убийству солдата под Чугуевом.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, речь идет о событии, произошедшем в марте текущего года .
По данным следствия заказчицей убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет.
«Мотивом убийства стало желание наживы. Злоумышленница узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить солдата. Ребята заманили жертву в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить военнослужащего, и исполнители нанесли ему не менее 14 ударов ножами. Расправу делали двое ребят (16 и 18 лет). А самый молодой снимал на телефон фото и видео преступления », - рассказал В. Лялюк.
После убийства жертву ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.
Тело 26-летнего солдата-контрактника с многочисленными колото-резаными повреждениями обнаружили в лесополосе неподалеку военной части 16 марта 2019.
Двум непосредственным исполнителям объявлено о подозрении в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц и совершенном с особой жестокостью (п. П. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Парню, что снимал, и 22-летней подозреваемой в заказе убийства инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).