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30.08.2018  13:47   

Смерть от ботулизма в Харькове: новые подробности

Чтобы не допустить в продажу смертельно опасного леща или другой рыбы, проверены десятки объектов, а виновные оштрафованы на десятки тысяч гривен.


antikor.com.ua

Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, продолжается расследование двух случаев заболевания ботулизмом, зарегистрированных в Харькове 14 августа этого года.

Пострадавший мужчина умер.

А заболевшая женщина, по состоянию на 29 августа, продолжает лечение в Областной клинической инфекционной больнице.

Для установления происхождения опасного продукта (вяленого леща), с применением которого связано возникновение заболевания ботулизмом проведены внеплановые проверки: магазина в с.  Ковяги Валковского района, в котором была приобретена рыба и 5 субъектов хозяйствования - поставщиков рыбной продукции.

 По результатам проверок в связи с выявленными нарушениями в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений и наложен 1 штраф на сумму 22338 грн.

 С целью недопущения в оборот опасной к употреблению рыбной продукции специалистами проводятся проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию пищевых продуктов в условиях агропродовольственных рынков, в течение августа было проверено 42 таких субъекты  . 

Выявлено 60 кг вяленой рыбы (плотва) без сопроводительных документов, продукция снята с реализации, 3 субъекта оштрафованы работниками лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что два человека заболели ботулизмом после употребения в ипщу вяленого леща. 

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ботулизм, харьков, смерть, подробности
 
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