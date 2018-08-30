Смерть от ботулизма в Харькове: новые подробности

Чтобы не допустить в продажу смертельно опасного леща или другой рыбы, проверены десятки объектов, а виновные оштрафованы на десятки тысяч гривен.
Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, продолжается расследование двух случаев заболевания ботулизмом, зарегистрированных в Харькове 14 августа этого года.
Пострадавший мужчина умер.
А заболевшая женщина, по состоянию на 29 августа, продолжает лечение в Областной клинической инфекционной больнице.
Для установления происхождения опасного продукта (вяленого леща), с применением которого связано возникновение заболевания ботулизмом проведены внеплановые проверки: магазина в с. Ковяги Валковского района, в котором была приобретена рыба и 5 субъектов хозяйствования - поставщиков рыбной продукции.
По результатам проверок в связи с выявленными нарушениями в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений и наложен 1 штраф на сумму 22338 грн.
С целью недопущения в оборот опасной к употреблению рыбной продукции специалистами проводятся проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию пищевых продуктов в условиях агропродовольственных рынков, в течение августа было проверено 42 таких субъекты .
Выявлено 60 кг вяленой рыбы (плотва) без сопроводительных документов, продукция снята с реализации, 3 субъекта оштрафованы работниками лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.
Напомним, что два человека заболели ботулизмом после употребения в ипщу вяленого леща.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: