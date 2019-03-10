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10.03.2019  12:12   

В ожидании смерти: под колесами поезда погибла женщина

Это далеко не первый случай гибели людей из-за того, что они не уходят с путей, несмотря на сигнал машиниста.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,  событие произошло 10 марта в 01:26 в Купянском районе.
 
Недалеко от железнодорожной станции «Петровка» на перегоне ст. Прокофьевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах.
 
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
Машинист локомотива применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
 
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
 
Напомним, что это - далеко не первый подобный случай. Были похожие случаи и раньше - например, женщина, попавшая под товарняк в 2014 году  Но начало 2019, а, особенно, мнувший 2018 год бьют печальные рекорды. Непосредственно на днях, при таких же обстоятельствах погиб молодой парень, в августе и ноябре 2018 так погибли мужчина и женщина, в сентябре 2018 - мужчина,  в октябре 2018 года так ушли из жизни женщина и мужчина
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  попала под поезд, смерть, харьков
 
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