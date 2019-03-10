10.03.2019 12:12
В ожидании смерти: под колесами поезда погибла женщина
Это далеко не первый случай гибели людей из-за того, что они не уходят с путей, несмотря на сигнал машиниста.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 10 марта в 01:26 в Купянском районе.
Недалеко от железнодорожной станции «Петровка» на перегоне ст. Прокофьевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Машинист локомотива применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Напомним, что это - далеко не первый подобный случай. Были похожие случаи и раньше - например, женщина, попавшая под товарняк
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